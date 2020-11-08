أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم في الأسواق

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رام الله - دنيا الوطن

لا تزال أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج، اليوم الأحد، تسجل ارتفاعًا بالأسواق، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في قطاع غزة.



وتعمل وزارتا الزراعة والاقتصاد على تثبيت الأسعار، في ظل محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه، في ظل جائحة (كورونا).



أسعار الخضراوات:



بندورة: 1ك = 4.5 شيكل



خيار: 1ك = 2 شيكل



خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل



باذنجان: 1ك = 1 شيكل



بصل: 1 ك = 3 شيكل



بطاطا: 4 ك = 10 شيكل



ليمون: 1ك = 2.5 شيكل



بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل



ملوخية: 1ك = 3 شيكل



لوبيا: 1ك = 5 شيكل



فلفل: 1ك = 4 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل



افوكادو: 1ك = 6 شيكل



جزر: 1ك = 2 شيكل



أسعار الفواكه:



الموز: 1ك = 5 شيكل



تفاح: 1ك = 4 شيكل



تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل



مانجا هندية: 1ك = 3 شيكل



أجاص: 1ك = 4 شيكل



أسعار الدجاج واللحوم:



بيض: 10



دجاج: 13



لحمة: 36