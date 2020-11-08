مصطفى البرغوثي: سقوط ترامب مهم ولكن الرهان يجب أن يكون على شعبنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، د. مصطفى البرغوثي: "إن ترامب تصرف مثل أزعر، يُريد إعادة شريعة الغاب، وسقوطه مهم؛ لأنه أسوأ رئيس في العصر الحديث، ويشكل خطرًا على شعوب العالم وليس شعبنا فقط، لكن (صفقة القر) لم تذهب لأنها مشروع إسرائيلي".



وأضاف البرغوثي" إن الرهان،يجب أن يكون على شعبنا، ونضالنا، وحلفائنا الحقيقيين من الحركات السياسية والاجتماعية المناضلة ضد الظلم والعنصرية".



وتابع: "إن المطلوب فلسطينياً في هذه المرحلة، هي الوحدة أولاً، وتبني استراتيجية بديلة لما فشل، وإعطاء الشعب حقه بالانتخابات الديمقراطية في الداخل والخارج، وهدفنا يجب أن يكون الحرية الكاملة، والعودة، وإسقاط نظام (الأبرتهايد) والتمييز العنصري في كل فلسطين".