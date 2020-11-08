عاجل

  • الرئيس عباس يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات: نتطلع للعمل معا من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة

دولي

(كورونا) عالمياً: أكثر من مليون و256 ألف حالة وفاة و50 مليوناً و264 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: أكثر من مليون و256 ألف حالة وفاة و50 مليوناً و264 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أطهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس، بلغ مليوناً و256 ألفاً و354 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 50 مليوناً و264 ألفاً، تعافى منهم ما يقارب من 35 مليوناً و550 ألف مريض.

ووفق (الجزيرة. نت) فإنه تواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 216 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، 598 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 7,436 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,031 وفاة)، والهند (557 وفاة)، والمكسيك (551 وفاة)، وإيطاليا (425 وفاة)، وإيران (423 وفاة).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (124,232 إصابة)، وفرنسا (86,852 اصابة)، والهند (46,318 إصابة)، وإيطاليا (39,811 إصابة)، وبولندا (27,875 إصابة).

وتواصل أميركا تصدرها لدول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأحد الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (243,257 وفاة)، والبرازيل (162,286 وفاة)، والهند (126,162 وفاة)، والمكسيك (94,808 وفيات)، وبريطانيا (48,888 وفاة).

أخبار ذات صلة

خمسة قرارات سيتخذها &#34;بايدن&#34; بمجرد تسلمه الحكم

خمسة قرارات سيتخذها "بايدن" بمجرد تسلمه الحكم

نائبة الرئيس الأمريكي: سنبدأ العمل لإنقاذ حياة الناس من (كورونا) وسنكافح العنصرية

نائبة الرئيس الأمريكي: سنبدأ العمل لإنقاذ حياة الناس من (كورونا) وسنكافح العنصرية

(سي إن إن): كوشنر يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

(سي إن إن): كوشنر يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

نتنياهو يُهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

نتنياهو يُهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

سيناتور جمهوري يخالف التوقعات ويُهنئ بايدن ويُهاجم ترامب

سيناتور جمهوري يخالف التوقعات ويُهنئ بايدن ويُهاجم ترامب

إتلاف أوراق الاقتراع.. دعوى قضائية جديدة لترامب ضد نتيجة الانتخابات

إتلاف أوراق الاقتراع.. دعوى قضائية جديدة لترامب ضد نتيجة الانتخابات

للأسبوع الـ 20: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

للأسبوع الـ 20: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

في خطاب النصر.. بايدن: أريد إرجاع الولايات المتحدة &#34;محترمة&#34; مرة أخرى

في خطاب النصر.. بايدن: أريد إرجاع الولايات المتحدة "محترمة" مرة أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم في الأسواق

أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم في الأسواق

مصطفى البرغوثي: سقوط ترامب مهم ولكن الرهان يجب أن يكون على شعبنا

مصطفى البرغوثي: سقوط ترامب مهم ولكن الرهان يجب أن يكون على شعبنا

17 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين في أكتوبر المنصرم

17 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين في أكتوبر المنصرم

المقاومة الشعبية: لا فرق بين بايدن وترامب وكلاهما سبب رئيس بمعاناة شعبنا

المقاومة الشعبية: لا فرق بين بايدن وترامب وكلاهما سبب رئيس بمعاناة شعبنا

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وينكل بآخر في جنين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين وينكل بآخر في جنين

فروانة: اعتقال 5 مواطنين من غزة خلال شهر أكتوبر المنصرم

فروانة: اعتقال 5 مواطنين من غزة خلال شهر أكتوبر المنصرم

منوعات

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

عربي

العراق: القبض على مجموعة نفذت 13 عملية &#34;إرهابية&#34; خلال عامين

العراق: القبض على مجموعة نفذت 13 عملية "إرهابية" خلال عامين

نجل السبسي يكشف عمّا دار بين والده وبايدن حول الانتخابات الأمريكية

نجل السبسي يكشف عمّا دار بين والده وبايدن حول الانتخابات الأمريكية

صور.. منتجات وتمور إسرائيلية داخل أحد مولات دبي

صور.. منتجات وتمور إسرائيلية داخل أحد مولات دبي

أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس