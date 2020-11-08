شؤون فلسطينية

المقاومة الشعبية: لا فرق بين بايدن وترامب وكلاهما سبب رئيس بمعاناة شعبنا

المقاومة الشعبية: لا فرق بين بايدن وترامب وكلاهما سبب رئيس بمعاناة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أنه لا فرق بين بايدن وترامب، وكلاهما سبب رئيس في معاناة شعبنا، وبدعمهما للاحتلال الإسرائيلي، وعلى حساب قضيتنا.

وأضافت الحركة: "إن نتائج الإنتخابات الأمريكية، تحتم علينا كفلسطينيين، السعي وبشكل جاد، نحو إتمام تحقيق المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني.

ودعت الشعب الفلسطيني، لعدم التعويل كثيراً على فوز بايدن بالانتخابات، وإنما السعي لتحرير فلسطين، ودحر الإحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "إن الأمة العربية والإسلامية، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بالنهوض ومواجهة التحديات والأخطار التي تواجه الأمة، وتوحيد جهودها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وختمت بأن الرئيس الأمريكي الجديد، يجب عليه ألا يسلك مسلك سلفه، وتصحيح الأخطاء الكارثية، التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني والقضايا العربية.

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