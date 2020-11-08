نائبة الرئيس الأمريكي: سنبدأ العمل لإنقاذ حياة الناس من (كورونا) وسنكافح العنصرية

كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المنتحب، أن انتخاب جو بايدن "رسالة واضحة باختبار الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحرية الحقيقية".



وقالت هاريس في كلمة ألقتها قبيل إلقاء جون بايدن خطاب النصر: إن الديمقراطية الأميركية "ليست أمراً مسلماً به، وإنما بحاجة إلى الكفاح من أجل حراستها وصونها".



وأكدت أن فريق بايدن "سيبدأ العمل الحقيقي والضروري لإنقاذ حياة الناس من جائحة (كورونا) ومكافحة العنصرية".



وفي إشارة لاختيارها كأول امرأة تتولى ثاني أرفع منصب في الولايات المتحدة، قالت هاريس: ان "بايدن أزال أكبر عقبة في بلدنا باختياره امرأة نائبة للرئيس".