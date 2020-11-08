قوات الاحتلال تُطلق النار على شاب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، النار على شاب فلسطيني قرب الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث أقدم أحد جنود الاحتلال، على إطلاق النار عليه وإصابته بجروح، فيما استنفر الاحتلال قواته للمكان، وأقدم على إغلاق المنطقة والشروع بتفتيشات واسعة النطاق.



وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شاب فلسطيني حاول طعن أحد جنود الجيش قرب الخليل، وتم إطلاق النار عليه، وإصابته بالقسم السفلي من جسده، بدون وقوع إصابات بين الجنود.



ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، أقدم أحد الجنود على إطلاق النار على فلسطيني قرب مخيم الفوار قضاء الخليل، وذلك عندما حاول تنفيذ عملية طعن واستهداف الجنود، حيث تم إصابته بجروح دون أن تسجل إصابات بصفوف الجنود.