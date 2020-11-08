(سي إن إن): كوشنر يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت شبكة (سي إن إن) بأن صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تواصل مع ترامب ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



ونقلت الشبكة، اليوم الأحد، عن مصدرين مطلعين قولهما: إن كوشنر "توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ويرفض ترامب قطعياً الاعتراف بهزيمته، وتعهد باللجوء إلى المحكمة، بهدف ضمان "الفرز العادل" لأصوات الناخبين، على الرغم من تأكيد الإحصاءات فوز بايدن، وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار الانتخابي.