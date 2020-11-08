الاحتلال يعتقل شابًا من بلدة عناتا شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً من ضاحية السلام قرب بلدة عناتا شمال شرق القدس.



وأفاد الناشط في بلدة عناتا، محمود عليان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة التميمي (22 عاماً) بعد استدعائه وحضوره هو ووالده إلى أحد مراكز الاحتلال في القدس المحتلة للتحقيق معه، علماً أن حفل زفافه كان من المقرر أن يكون يوم غد.