نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على فوزه في الانتخابات، معربًا عن تطلعه للعمل مع الإدارة الجديدة وتعزيز تحالف البلدين.



وقال نتنياهو، عبر حسابه بموقع (تويتر): "أهنئ جو بايدن وكامالا هاريس، يا جو، تسود بيننا علاقات طويلة الأمد ودافئة وشخصية منذ ما يقرب من 40 عامًا وأعرفك كصديق عظيم لإسرائيل، أتطلع إلى العمل معكما على مواصلة تعزيز التحالف الخاص القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل".



وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت مساء السبت بأن نتنياهو، لن يقدم التهنئة لبايدن بالفوز بالانتخابات الأمريكية.



وأضافت القناة أن نتنياهو سيتريث حتى يتم الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.