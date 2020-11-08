سيناتور جمهوري يخالف التوقعات ويُهنئ بايدن ويُهاجم ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

يعتبر السيناتور ميت رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، منتصرا على دونالد ترامب الذي لم يعترف بعد بهزيمته.



وكتب السيناتور الذي يعتبر من منتقدي ترامب، عبر حسابه بموقع (تويتر): "نقدم أنا ويزوجت آن تهانينا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس"، ووصفهما بأنهما يتميزان يحسن النية وأطباع مثيرة للإعجاب.



وكان السيناتور رومني، قد قال قبل الانتخابات: أن ترامب أسهم في اشاعة مناخ سياسي "مليء بالكره" قبل انتخابات يترقبها العالم "برعب"، لكنه لم يوجه انتقادات لخصم ترمب الديموقراطي جو بايدن.



وقال رومني الذي كان مرشحاً لانتخابات عام 2012، إنه "مضطرب" بسبب المسار الذي اتخذه النقاش السياسي في الولايات المتحدة، الغارقة في "ركود بغيض وشائن ومليء بالكراهية وهو ما لا يليق ببلد حر، بل بلد هو مهد الديموقراطية الحديثة".