48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القدس خلال يومين

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رام الله - دنيا الوطن

اعلن علي الجبريني، عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، عن تسجيل 48 اصابة بفيروس كورونا خلال يومين في المدينة المحتلة.



وقال الجبريني، في تصريح صحفي: إنه تم تسجيل 16 أمس الجمعة، و32 إصابة السبت، مع تسجيل 10 حالات شفاء.



ولفت إلى أن عدد الاصابات الفاعلة في القدس يرتفع بذلك الى 423 اصابة.



وأكد الدكتور الجبريني على ضرورة مواصلة الالتزام بكافة الاجراءات الصحية من حيث ارتداء الكمامة التباعد الاجتماعي ومواظبة التعقيم، حرصاً على عدم انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء.