للأسبوع الـ20: آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته.



وانطلقت للأسبوع الـ20 على التوالي، مظاهرة الاعلام السوداء في القدس المحتلة وتل أبيب وفي الكثير من الجسور والتقاطعات، نحو مقر إقامة نتنياهو، من الكنيست إلى شارع "بلفور".



ودعا منظمو الحراك الاحتجاجي نتنياهو الى الرحيل عن الحكم، مؤكدين أنه فقد اي صلة مع الواقع من كثرة الأكاذيب التي يروجها والمناورات السياسية التي يمارسها.