في خطاب النصر.. بايدن: أريد ارجاع الولايات المتحدة "محترمة" مرة أخرى

جو بايدن

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه حقق نصرا ساحقا، وسيعمل من أجل أن يعيد للولايات المتحدة الأميركية هيبتها.



وأضاف بايدن في خطاب النصر: "لقد حققنا نصرا ساحقا وأن الرقم 74 مليون، هو رقم غير مسبوق ولم يحصل عليه أي مرشح للرئاسة في السابق"، متابعًا: "ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم".



وذكر: أريد ارجاع الولايات المتحدة "محترمة" مرة أخرى.



وتابع: "أتفهم خيبة أمل من صوت لترامب، ولكنني أقول لهم ليس لدي ولايات زرقاء أو حمراء.. أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم".



وخاطب بايدن أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب، قائلا: "دعونا نمنح بعضنا البعض فرصة.. منافسونا ليسوا أعدائنا وهم أيضا أمريكيون.. دعونا نعمل سوية لما فيه مصلحة بلادنا".



وتعهد بايدن بتعيين مجموعة من المستشارين والعلماء يوم الاثنين المقبل مهمتها وضع خطة لمكافحة جائحة فيروس (كورونا).