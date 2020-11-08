دولي

شاهد: أميركية تعلمت اللغة العربية بالخليج تروي سبب مشاركتها باحتفالات إعلان فوز بايدن

شاهد: أميركية تعلمت اللغة العربية بالخليج تروي سبب مشاركتها باحتفالات إعلان فوز بايدن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت مواطنة أمريكية تقيم في دول الخليج، مساء أمس السبت، عن سبب مشاركتها باحتفالات فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقت قناة (الحرة): عن أميركية تعلّمت اللغة العربية في الخليج، قولها: إن "سبب مشاركتها في احتفالات إعلان فوز بايدن في الانتخابات الأميركية".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا، التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.

كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن، حصل على أصوات 290 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 


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