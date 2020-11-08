ترامب: حصلتُ على 71 مليون صوت شرعي وهو الأكبر لأي رئيس بالسلطة إطلاقا



من جهة أخرى، نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن مساعدي ترمب، قوله: إن الرئيس لا يخطط حاليا لإلقاء خطاب تنازل دأب على إلقائه رؤساء سابقون، مشيرين إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي، لا يعتقدون أنه سيحاول منع جو بايدن من استلام مهام منصبه بأي شكل من الأشكال.



وأضافت الصحيفة: بأنه "إذا لم يُلق ترمب خطاب التنازل بحلول وقت مغادرته فإن الضغط قد يزداد على حلفائه لإقناعه بذلك"، مشيرة إلى أن قلة فقط من مساعدي ترمب، بينهم جاريد كوشنر كانوا ينكرون فوز بايدن المرجح.

رام الله - دنيا الوطنادعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، فجر اليوم الأحد، أنه حصل على 71 مليون صوت شرعي، و"هو الرقم الأكبر لأي رئيس في السلطة إطلاقا".وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "لم يُسمح لمراقبينا بالدخول إلى غرف فرز الأصوات، وأنا ربحت الانتخابات"، مشيراً إلى أن "ملايين بطاقات الاقتراع أُرسلت إلى أشخاص لم يطلبوا إرسالها إليهم على الإطلاق"، وفق زعمه.