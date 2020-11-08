محافظ سلفيت يصدر قراراً بشأن فتح وإغلاق عدة مدارس في المحافظة



وقالت كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): بناءً على التشاور مع مديري الصحة والتربية والتعليم في المحافظة، قررنا فتح مدرسة ذكور الزاوية الثانوية.



كما أكد محافظ سلفيت على استمرار تعليق الدوام في مدرسة بنات ديراستيا الثانوية حتى صباح الثلاثاء.



وقرر كميل تعليق الدوام في مدرسة بنات مسحة الثانوية لمدة 24 ساعة لفحص المعلمات وتعقيم الصفوف وحصر المخالطين.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل فجر اليوم الأحد، قراراً بشأن فتح وإغلاق عدة مدارس في المحافظة.