شاهد: لحظة وصول ترامب للبيت الأبيض بعد إعلان فوز بايدن بالانتخابات

وعلق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، على إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جون بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال ترامب عبر (تويتر): إن بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفاً"، وإن الانتخابات لم تحسم بعد، مضيفاً: سنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين.وأصدر ترامب، بياناً ندد فيه بإعلان العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن فوز بايدن، قائلاً: إن هذه القنوات تساعد المرشح الديمقراطي "بشكل خاطئ" على الظهور في ثوب المنتصر، كما توعد باللجوء إلى القضاء للاحتجاج على نتائج الاقتراع.وقال في البيان الذي نشرته حملته: "الحقيقة الواضحة هي أن هذه الانتخابات لم تنته بعد، لم تتم المصادقة على فوز جو بايدن في أي ولاية، فضلاً عن الولايات المجبرة على إعادة إحصاء الأصوات، والولايات التي رفعت فيها حملتنا طعوناً قانونية صحيحة ومشروعة".وكانت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا، التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن حصل على أصوات 290 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال بايدن عبر (تويتر): أيها الأميركيون، لقد شرفتموني باختياري رئيساً لهذا البلد العظيم.وأضاف المرشح الديقراطي: "ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيساً لكل الأميركيين".