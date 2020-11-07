أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.



وعبر الزعيمان الكويتيان في البرقية، عن خالص تهانيهما بالثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي.



كما هنأ أمير الكويت وولي عهده، كاميلا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا، التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.



كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن، حصل على أصوات 290 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.