دولي

ستزيح إيفانكا ترامب.. صور ابنة جو بايدن تكتسح (تويتر)

ستزيح إيفانكا ترامب.. صور ابنة جو بايدن تكتسح (تويتر)
اشلي بايدن ووالدها
رام الله - دنيا الوطن
تداول مواطنون أمريكيون، منذ مساء أمس الجمعة، صور ابنة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بعد ارتفاع المؤشرات التي تؤكد بأنه الرئيس الأمريكي الجديد.

ونشر الكثير من المواطنين على (تويتر) صور أشلي بايدن، ابنة المرشح الديمقراطي، والتي أكدت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب.

وتتخذ أشلي نهجا معاكسا لنهج، إيفانكا ترامب، حيث تبتعد عن الأضواء، ولا توثق لحظات حياتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من ذلك، شارك الكثيرون صورا لأشلي بجانب أبيها، معربين عن إعجابهم بجمالها وبساطتها ومساندتها له في الانتخابات، وفق ما نقل موقع (خبرني).

وبحسب "msn"، لا يبدو أن أشلي بايدن تسعى للحصول على دور داخل إدارة والدها، والتي ستستر لأربع سنوات قادمة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

لكن موقع "expressinformer" الأمريكي، لديه رأي آخر، قد اعتبر أن أشلي "ستزيح" إفانكا ترامب وزوجها، اللذان حصلا على الأضواء في السنوات الأربع الماضية، بعملهم في البيت الأبيض، لتأخذ مكانهم مع زوجها جراح التجميل الدكتور هوارد كيرين (53 عامًا).

ونوه الموقع إلى أن أشلي، لعبت في الأشهر الأخيرة، دورا اجتماعيا علنيا، حيث انضمت إلى والدها في المناسبات وقدمته في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، لكنها لا تزال برغم ذلك نادرة الظهور بشكل عام.

وولدت آشلي (39 عاما) عام 1981 في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وهي الابنة الوحيدة من زوجته الثانية الدكتورة جيل بايدن، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة بنسلفانيا.

أخبار ذات صلة

شاهد: أول حوار عبر الهاتف بين جو بايدن ونائبته بعد إعلان فوزهما

شاهد: أول حوار عبر الهاتف بين جو بايدن ونائبته بعد إعلان فوزهما

شاهد: لحظة وصول ترامب للبيت الأبيض بعد إعلان فوز بايدن بالانتخابات

شاهد: لحظة وصول ترامب للبيت الأبيض بعد إعلان فوز بايدن بالانتخابات

قادة وزعماء عدد من دول العالم يسارعون بتهنئة بايدن بالانتخابات الأمريكية

قادة وزعماء عدد من دول العالم يسارعون بتهنئة بايدن بالانتخابات الأمريكية

زعيم المعارضة بإسرائيل: عدم تهنئة نتنياهو وغانتس وأشكنازي لبايدن تصرف &#34;جبان ومخجل&#34;

زعيم المعارضة بإسرائيل: عدم تهنئة نتنياهو وغانتس وأشكنازي لبايدن تصرف "جبان ومخجل"

قناة إسرائيلية: نتنياهو لن يتسرع بتهنئة جو بايدن

قناة إسرائيلية: نتنياهو لن يتسرع بتهنئة جو بايدن

نانسي بيلوسي: انتخاب جو بايدن يمثل فجر يوم جديد من الأمل للولايات المتحدة

نانسي بيلوسي: انتخاب جو بايدن يمثل فجر يوم جديد من الأمل للولايات المتحدة

كاميلا هاريس.. أول سيدة سوداء تصبح نائبة للرئيس الأمريكي

كاميلا هاريس.. أول سيدة سوداء تصبح نائبة للرئيس الأمريكي

من هو جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية؟

من هو جو بايدن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

&#34;النضال الشعبي&#34; تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

"النضال الشعبي" تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

الاحتلال يُضيّق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

الاحتلال يُضيّق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

منوعات

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجئات خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجئات خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

عربي

أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

محمد بن زايد مهنئاً بايدن: الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه

محمد بن زايد مهنئاً بايدن: الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه

العاهل الأردني لـ &#34;بايدن&#34;: أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

العاهل الأردني لـ "بايدن": أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

السيسي لـ &#34;بايدن&#34;: نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية

السيسي لـ "بايدن": نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية