صبري صيدم لـ "ترامب": أجمل صفقات القرن الإطاحة بك
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، صبري صيدم، على خسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية.
ووجه عبر حسابه على (فيسبوك)، كلمة لترامب، قائلاً: "أجمل صفقات القرن... الإطاحة بك".
وأضاف صيدم مرفقاً صورة ساخرة لترامب: "تنفيذ خطة ضمك وجوقة سماسرتك إلى قائمة المطلوبين. والمزيد سيتبع ...".
ووجه عبر حسابه على (فيسبوك)، كلمة لترامب، قائلاً: "أجمل صفقات القرن... الإطاحة بك".
وأضاف صيدم مرفقاً صورة ساخرة لترامب: "تنفيذ خطة ضمك وجوقة سماسرتك إلى قائمة المطلوبين. والمزيد سيتبع ...".
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