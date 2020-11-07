صبري صيدم لـ "ترامب": أجمل صفقات القرن الإطاحة بك









علق عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، صبري صيدم، على خسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية.ووجه عبر حسابه على (فيسبوك)، كلمة لترامب، قائلاً: "أجمل صفقات القرن... الإطاحة بك".وأضاف صيدم مرفقاً صورة ساخرة لترامب: "تنفيذ خطة ضمك وجوقة سماسرتك إلى قائمة المطلوبين. والمزيد سيتبع ...".