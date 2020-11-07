دولي

قادة وزعماء عدد من دول العالم يسارعون بتهنئة بايدن بالانتخابات الأمريكية

قادة وزعماء عدد من دول العالم يسارعون بتهنئة بايدن بالانتخابات الأمريكية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سارع قادة العالم، بعد إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى تهنئته، وعبروا عن استعدادهم لبناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة.

وهنّأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وشددا على رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة بناء "شراكة قوية" مع الولايات المتحدة.

وكتب ميشال في تغريدة: "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للالتزام بشراكة قوية عابرة للأطلسي. (كوفيد- 19) والتعددية والمناخ والتجارة الدولية هي تحديات يجب مواجهتها معاً". من جهتها قالت فون دير لاين في تصريح "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هما صديقان وحليفان (...) المفوضية مستعدة لتكثيف تعاونها مع الإدارة الأمريكية الجديدة والكونغرس الجديد".

كما هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية، ودعاه إلى العمل "معاً" من أجل "مواجهة التحديات الراهنة".

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "الأمريكيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكمالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معاً"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

كما هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بايدن وكامالا هاريس لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكتب ترودو في بيان "أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن ونائبة الرئيس هاريس، وإدارتهما والكونغرس الأمريكي حتى نتمكن من النهوض معا بالتحديات العالمية الكبرى".

وهنأت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل السبت جو بايدن، مشددة على أنّ العلاقة العابرة للأطلسي "لا بديل عنها"

وقالت المستشارة الألمانية التي عانت من علاقات معقدة مع واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب، "تهانينا! (...) أتمنى له من كل قلبي الحظ والنجاح"، مضيفة "صداقتنا العابرة للأطلسي لا بديل عنها إذا ما أردنا تجاوز التحديات الكبيرة الراهنة"، وفق ما كتب المتحدث باسمها عبر موقع تويتر.

فيما أشاد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما السبت بانتصار نائبه السابق جو بايدن "التاريخي" في السباق إلى البيت الأبيض.

وقال أوباما، أول أسود يتولى الرئاسة الأمريكية، في بيان "من حظنا أن جو يملك الميزات المطلوبة ليكون رئيسا، وأنه يتصرف منذ الآن على هذا الأساس. لأنه حين سيدخل البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، سيواجه مجموعة من التحديات الاستثنائية لم يسبق أن عرفها رئيس جديد: جائحة متفشية، واقتصاد ونظام قضائي غير عادلين، وديمقراطية في خطر ومناخ مهدد".

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت جو بايدن "لانتخابه" رئيساً للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس لـ"نجاحها التاريخي".

وغرّد جونسون "الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع".             

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