محمد بن زايد مهنئاً بايدن: الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هنأ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم السبت، الرئيس المنتخب في الولايات المتحدة، جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس.



وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية: إن "بلدينا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي".



وأضاف: أن الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه مستقبلا.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.



كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن، حصل على أصوات 290 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.