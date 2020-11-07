شؤون فلسطينية

ابنة عريقات تُوجه رسالة لوالدها بعد ساعات من فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

ابنة عريقات تُوجه رسالة لوالدها بعد ساعات من فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية
الرئيس عباس وبايدن وعريقات
رام الله - دنيا الوطن
وجهت د. دلال عريقات، ابنة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، رسالة إلى والدها، بعد ساعات من الإعلان عن فوز جو بايدن، رئيساً للولايات المتحدة.

ويعالج عريقات في إحدى مستشفيات القدس الغربية، بعد إصابته بفيروس (كورونا)، حيث لا زال يخضع لجهاز التنفس الصناعي، وفيما توصف حالته بالحرجة.

وقالت عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "صائب عريقات، هو الذي كانت لديه الجرأة للوقوف شامخاً ضد ترامب، وهذا وقت فخرك لهزيمة (صفقة القرن).

ووجهت له كلمة قائلة: "إن قدرتك على التحمل، والمرونة، والقوة، والتكتيك السياسي، هي ما تفتقده فلسطين الليلة، انهض لإحياء العدالة والسلام الدائم مع الديمقراطيين".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا، التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.

كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن، حصل على أصوات 290 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أخبار ذات صلة

صبري صيدم لـ &#34;ترامب&#34;: أجمل صفقات القرن الإطاحة بك

صبري صيدم لـ "ترامب": أجمل صفقات القرن الإطاحة بك

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

&#34;النضال الشعبي&#34; تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

"النضال الشعبي" تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

أول تعليق من حركة فتح على خسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية

أول تعليق من حركة فتح على خسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

&#34;النضال الشعبي&#34; تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

"النضال الشعبي" تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

الاحتلال يُضيّق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

الاحتلال يُضيّق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

منوعات

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجئات خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجئات خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

عربي

أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

محمد بن زايد مهنئاً بايدن: الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه

محمد بن زايد مهنئاً بايدن: الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه

العاهل الأردني لـ &#34;بايدن&#34;: أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

العاهل الأردني لـ "بايدن": أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

السيسي لـ &#34;بايدن&#34;: نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية

السيسي لـ "بايدن": نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية