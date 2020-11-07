ابنة عريقات تُوجه رسالة لوالدها بعد ساعات من فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت د. دلال عريقات، ابنة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، رسالة إلى والدها، بعد ساعات من الإعلان عن فوز جو بايدن، رئيساً للولايات المتحدة.
وجهت د. دلال عريقات، ابنة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، رسالة إلى والدها، بعد ساعات من الإعلان عن فوز جو بايدن، رئيساً للولايات المتحدة.
ويعالج عريقات في إحدى مستشفيات القدس الغربية، بعد إصابته بفيروس (كورونا)، حيث لا زال يخضع لجهاز التنفس الصناعي، وفيما توصف حالته بالحرجة.
وقالت عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "صائب عريقات، هو الذي كانت لديه الجرأة للوقوف شامخاً ضد ترامب، وهذا وقت فخرك لهزيمة (صفقة القرن).
ووجهت له كلمة قائلة: "إن قدرتك على التحمل، والمرونة، والقوة، والتكتيك السياسي، هي ما تفتقده فلسطين الليلة، انهض لإحياء العدالة والسلام الدائم مع الديمقراطيين".
ووجهت له كلمة قائلة: "إن قدرتك على التحمل، والمرونة، والقوة، والتكتيك السياسي، هي ما تفتقده فلسطين الليلة، انهض لإحياء العدالة والسلام الدائم مع الديمقراطيين".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا، التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.
كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن، حصل على أصوات 290 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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