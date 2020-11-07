ابنة عريقات تُوجه رسالة لوالدها بعد ساعات من فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

وقالت عريقات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "صائب عريقات، هو الذي كانت لديه الجرأة للوقوف شامخاً ضد ترامب، وهذا وقت فخرك لهزيمة (صفقة القرن).



ووجهت له كلمة قائلة: "إن قدرتك على التحمل، والمرونة، والقوة، والتكتيك السياسي، هي ما تفتقده فلسطين الليلة، انهض لإحياء العدالة والسلام الدائم مع الديمقراطيين".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.





يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا، التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.





كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



