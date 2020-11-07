جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة





وكانت المتوفاة، تتلقى العلاج في المستشفى العسكري، وتعاني من أمراض مزمنة - رحمها الله - ليرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى 22 منذ بدء الجائحة.



وفي تحديث الحالة الوبائية في المحافظة، حتى صباح السبت 2020/11/7، فقد سجلت 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





كما سجلت 28 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 314 حالة موزعة على النحو التالي:

عزل منزلي: 299 حالة.

مستشفى جنين الحكومي: 4 حالات من بينها حالتان في العناية المكثفة.

المستشفى العسكري: 11 حالة من بينها 5 حالات في العناية المكثفة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، صباح اليوم، وفاة مواطنة (70 عاماً) من بلدة برقين، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).