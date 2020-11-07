"النضال الشعبي" تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

وهنأ ناهض شبات، ممثل جبهة النضال الشعبى الفلسطينى، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية، شعبنا الفلسطينى بانتصار الأسير ماهر الأخرس في إضرابه عن الطعام لليوم الثالث بعد المئة، رفضاً لسياسة اعتقاله الإداري.





وأضاف شبات، بأن انتصار الأسير الأخرس فى إضرابه عن الطعام، هو لكسر الإجراءات الفاشية ضد أسرانا الأبطال من خلال نضالات الحركة الأسيرة، ووقوف شعبنا بكافة أطيافه السياسية والمجتمعية في موقف موحد مع الأسرى في مواجهة تغول إدارة السجون علي حقوقهم، التي أنجزوها بالجوع والدم ومن خلال انتصارهم علي جلاديهم من خلال صمودهم وثباتهم رغم القهر والظلم وجبروت الاحتلال الصهيوني.







