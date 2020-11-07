شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شاباً من ضاحية السلام قرب بلدة عناتا، شمال شرق القدس.

وأفاد الناشط في بلدة عناتا، محمود عليان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب حمزة التميمي (22 عاماً) بعد استدعائه وحضوره هو ووالده إلى أحد مراكز الاحتلال في القدس المحتلة للتحقيق معه، علماً أن حفل زفافه كان من المقرر أن يكون يوم غد.

أخبار ذات صلة

صبري صيدم لـ &#34;ترامب&#34;: أجمل صفقات القرن الإطاحة بك

صبري صيدم لـ "ترامب": أجمل صفقات القرن الإطاحة بك

ابنة عريقات تُوجه رسالة لوالدها بعد ساعات من فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

ابنة عريقات تُوجه رسالة لوالدها بعد ساعات من فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

&#34;النضال الشعبي&#34; تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

"النضال الشعبي" تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

أول تعليق من حركة فتح على خسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية

أول تعليق من حركة فتح على خسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

جنين: حالة وفاة و20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

&#34;النضال الشعبي&#34; تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

"النضال الشعبي" تهنئ الأسير الأخرس بانتصاره وتطالب بإلغاء إجراء الاعتقال الادارى

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بلدة عناتا

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حماس تُصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئاً

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

الاحتلال يُضيّق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

الاحتلال يُضيّق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

منوعات

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجئات خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجئات خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

عربي

أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

أمير الكويت وولي عهده يهنئان جو بايدن وكاميلا هاريس

محمد بن زايد مهنئاً بايدن: الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه

محمد بن زايد مهنئاً بايدن: الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه

العاهل الأردني لـ &#34;بايدن&#34;: أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

العاهل الأردني لـ "بايدن": أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

السيسي لـ &#34;بايدن&#34;: نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية

السيسي لـ "بايدن": نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية