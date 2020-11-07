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دولي

زعيم المعارضة بإسرائيل: عدم تهنئة نتنياهو وغانتس وأشكنازي لبايدن تصرف "جبان ومخجل"

زعيم المعارضة بإسرائيل: عدم تهنئة نتنياهو وغانتس وأشكنازي لبايدن تصرف "جبان ومخجل"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد: إن عدم تهنئة نتنياهو وغانتس وأشكنازي، للرئيس المنتخب للولايات المتحدة، جو بايدن، "تصرف جبان ومخجل ويضر بمصالح إسرائيل".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: أنه "إذا كان بإمكان رئيس فرنسا ومستشارة ألمانيا ورئيس وزراء بريطانيا القيام بذلك، فأعتقد أنه يمكنكم فعل ذلك أيضًا".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يتسرع بتهنئة الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن. 

وأوضحت (القناة 12) الإسرائيلية: إن نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية، ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن.

ووفق موقع (والا)، فإن نتنياهو لا يزال يمتنع عن التعليق رسمياً على الانتخابات الأمريكية.

وقال الموقع: في الوقت نفسه أصدر مكتب نتنياهو تعليمات لوزراء حزب الليكود بنقل رسالتين في المقابلات الإعلامية:

1- إسرائيل ستكون قادرة على العمل مع بايدن كما فعلت مع ترامب.

2. من المؤمل أن يستمر بايدن في الترويج للتطبيع مع الدول العربية، واتخذت سياسة عدوانية ضد إيران، وأن لا يُبطل قرارات ترامب مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يأتي ذلك بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.

كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن حصل على أصوات 290 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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