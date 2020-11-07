العاهل الأردني لـ "بايدن": أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

العاهل الأردني وجو بايدن - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ونائبته كاميلا هاريس.



وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية المتينة لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار".



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



يأتي ذلك بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.



كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.