عاجل

  • ترامب يعلن في تغريدة عن توجه فريقه القضائي للمحاكم المعنية للطعن في نتائج بعض الولايات

  • الشيخ محمد بن زايد: الإمارات وأميركا يربطهما تحالف استراتيجي قوي سنواصل تعزيزه مستقبلا

  • ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مهنئا بايدن وهاريس:بلدانا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي

  • رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: على ترمب أن يتوقف عن اللعب فقد خسر

  • رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ جو بايدن ويتطلع للتعاون معه والعمل لإرساء السلام في أفغانستان والمنطقة

  • العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يهنئ بايدن بفوزه

  • الرئيس العراقي مهنئا بايدن: نتطلع لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

شؤون فلسطينية

حماس تصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حماس تصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين في جمهورية إيران الإسلامية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي}

تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في فلسطين، ببالغ الحزن والرّضا والتَّسليم بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين في جمهورية إيران الإسلامية، السَّادة العلماء الأفاضل:

الحاج ماموستا عبد القادر البيضاوي، خطيب الجمعة لأهل السنة في مدينة أورومية مركز محافظة آذربايجان الغربية.

الحاج ماموستا حيدر المصطفوي السقزي، رئيس المجلس الإفتاء لأهل السنة في محافظة كوردستان.

الحاج ماموستا محمد مصطفايي، خطيب الجمعة السَّابق في مدينة باوة.

 إنَّنا في حركة حماس، نتقدّم بخالص عبارات التعزية وأصدق مشاعر المواساة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، رئيساً وحكومة وشعباً، وإلى عائلات وأسر هؤلاء العلماء الأجلاء، وإلى الأهالي السنة فيها، وندعو الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلاتهم وكلَّ إخوانهم ومحبّيهم في جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة جميل الصَّبر وحسن العزاء، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

إنَّنا في حركة حماس، وإذ نعزّي بوفاة هؤلاء العلماء الأفاضل، لنستذكر بكل تقدير ما قدّموه في مسيرتهم من خدمات جليلة للشريعة الإسلامية وتعليم معارفها وعلومها، ونشر القيم الإسلامية في الوحدة والتضامن، كما نستحضر مواقفهم المشرّفة في الدفاع عن قضايا الأمّة الإسلامية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئ

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئ

أول تعليق من حركة فتح على خسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية

أول تعليق من حركة فتح على خسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية

طالبه بالتراجع عن (صفقة القرن).. هنية يصدر بياناً بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية

طالبه بالتراجع عن (صفقة القرن).. هنية يصدر بياناً بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

الاحتلال يضيق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

الاحتلال يضيق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع

إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع

بكيرات: الاحتلال يسعى إلى تفريغ الأقصى وخلق فوضى في إدارته

بكيرات: الاحتلال يسعى إلى تفريغ الأقصى وخلق فوضى في إدارته

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

حماس تصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حماس تصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئ

حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئ

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

مخيم شعفاط.. بين ضيق المكان وظلم الاحتلال

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

"الأوقاف" بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

الاحتلال يضيق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

الاحتلال يضيق على الشيخ رائد صلاح في سجنه ويمنعه من مهاتفة والدته

إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع

إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع

بكيرات: الاحتلال يسعى إلى تفريغ الأقصى وخلق فوضى في إدارته

بكيرات: الاحتلال يسعى إلى تفريغ الأقصى وخلق فوضى في إدارته

قيادي فلسطيني: الطريق لن تكون مفروشة بالورود أمام قضيتنا بعد فوز بايدن

قيادي فلسطيني: الطريق لن تكون مفروشة بالورود أمام قضيتنا بعد فوز بايدن

منوعات

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجئات خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجئات خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

عربي

العاهل الأردني لـ &#34;بايدن&#34;: أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

العاهل الأردني لـ "بايدن": أتطلع للعمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية لصالح أهدافنا المشتركة

السيسي لـ &#34;بايدن&#34;: نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية

السيسي لـ "بايدن": نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

أول رحلة تجارية للاحتلال تمر الأحد فوق السودان

أول رحلة تجارية للاحتلال تمر الأحد فوق السودان