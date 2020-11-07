حماس تصدر بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين بإيران

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بيان نعي وتعزية بوفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين في جمهورية إيران الإسلامية.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي}



تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في فلسطين، ببالغ الحزن والرّضا والتَّسليم بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة ثلاثة من علماء أهل السنة البارزين في جمهورية إيران الإسلامية، السَّادة العلماء الأفاضل:



الحاج ماموستا عبد القادر البيضاوي، خطيب الجمعة لأهل السنة في مدينة أورومية مركز محافظة آذربايجان الغربية.



الحاج ماموستا حيدر المصطفوي السقزي، رئيس المجلس الإفتاء لأهل السنة في محافظة كوردستان.



الحاج ماموستا محمد مصطفايي، خطيب الجمعة السَّابق في مدينة باوة.



إنَّنا في حركة حماس، نتقدّم بخالص عبارات التعزية وأصدق مشاعر المواساة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، رئيساً وحكومة وشعباً، وإلى عائلات وأسر هؤلاء العلماء الأجلاء، وإلى الأهالي السنة فيها، وندعو الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم عائلاتهم وكلَّ إخوانهم ومحبّيهم في جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة جميل الصَّبر وحسن العزاء، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.



إنَّنا في حركة حماس، وإذ نعزّي بوفاة هؤلاء العلماء الأفاضل، لنستذكر بكل تقدير ما قدّموه في مسيرتهم من خدمات جليلة للشريعة الإسلامية وتعليم معارفها وعلومها، ونشر القيم الإسلامية في الوحدة والتضامن، كما نستحضر مواقفهم المشرّفة في الدفاع عن قضايا الأمّة الإسلامية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية.