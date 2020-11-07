حركة المجاهدين الفلسطينية: فوز جو بايدن لن يغير من الواقع شيئ

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المجاهدين الفلسطينية على فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، مؤكدة على أنه لن يغير من الواقع شيء، فترامب وبايدن وجهان لعملة واحدة عنوانها الانحياز لصالح الاحتلال الاسرائيلي.



وأضافت الحركة" أن سقوط ترمب هو سقوط لكل الانظمة التي استعانت بالشيطان ضد امتها وفلسطين ، وبذلوا كثيرا من أموال ودماء الأمة من أجل ارضائه، وأن الرهان على تغيير الادارات الامريكية في تحصيل الحقوق الفلسطينية هو مضيعة للوقت وأمر أثبت فشله".



وتابعت" لم تختلف الادارات الأمريكية المتعاقبة في دعمها للكيان، والمطلوب اليوم هو استكمال مشوار الوحدة الداخلي وتوحيد الصف الوطني، وأن الاعتماد على إرادة شعبنا ومقاومته هو الطريق لانتزاع كل الحقوق واستعادة كل الأرض، لأن الاعتماد على حسن النوايا الأمريكية لم ولن يجلب حقاً ولن يستعيد أرضاً.