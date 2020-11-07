أول تعليق من حركة فتح على خسارة ترامب بالانتخابات الأمريكية





وأضاف في منشور عبر (فيسبوك): ترامب ينضم إلى هذه القائمة السوداء، عقاباً على سياساته المتهورة التي تهدد الأمن والسلم في العالم، وتنذر بإحداث شرخ في المجتمع الأمريكي ذاته".



وأضاف الجاغوب: "لقد كان شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية في طليعة المتضررين من هذه السياسات، التي حاول من خلالها ترامب وإدارته ومستشاروه مكافأة إسرائيل على احتلالها لفلسطين، وتثبيت هذا الاحتلال، والتنكر لأبسط المطالب العادلة لشعبنا".



وتابع" سيذهب ترامب إلى عالم النسيان، وستبقى قضية فلسطين عنواناً للعدل والتطلّع نحو الحرية والانعتاق من ظلم الاحتلال وجرائمه".







رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة (فتح)، منير الجاغوب: "إن هناك حالات قليلة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لم يفز فيها الرئيس بولاية ثانية".