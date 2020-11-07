قناة إسرائيلية: نتنياهو لن يتسرع بتهنئة جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يتسرع بتهنئة الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لن يتسرع بتهنئة الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية، ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن.
ووفق موقع (والا)، فإن نتنياهو، لا يزال يمتنع عن التعليق رسمياً على الانتخابات الأمريكية.
وقال الموقع: في الوقت نفسه، أصدر مكتب نتنياهو تعليمات لوزراء حزب (ليكود) بنقل رسالتين في المقابلات الإعلامية:
1- إسرائيل ستكون قادرة على العمل مع بايدن، كما فعلت مع ترامب.
2. من المؤمل أن يستمر بايدن في الترويج للتطبيع مع الدول العربية، واتخاذ سياسة عدوانية ضد إيران، وأن لا يُبطل قرارات ترامب مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.
كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن، حصل على أصوات 290 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
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