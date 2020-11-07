قناة إسرائيلية: نتنياهو لن يتسرع بتهنئة جو بايدن

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن نتنياهو ينتظر النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية، ولن يتسرع في تهنئة جو بايدن.

2. من المؤمل أن يستمر بايدن في الترويج للتطبيع مع الدول العربية، واتخاذ سياسة عدوانية ضد إيران، وأن لا يُبطل قرارات ترامب مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

2. من المؤمل أن يستمر بايدن في الترويج للتطبيع مع الدول العربية، واتخاذ سياسة عدوانية ضد إيران، وأن لا يُبطل قرارات ترامب مثل الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

1- إسرائيل ستكون قادرة على العمل مع بايدن، كما فعلت مع ترامب.

1- إسرائيل ستكون قادرة على العمل مع بايدن، كما فعلت مع ترامب.

وقال الموقع: في الوقت نفسه، أصدر مكتب نتنياهو تعليمات لوزراء حزب (ليكود) بنقل رسالتين في المقابلات الإعلامية:

ووفق موقع (والا)، فإن نتنياهو، لا يزال يمتنع عن التعليق رسمياً على الانتخابات الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.





يأتي ذلك، بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.





كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.



