"الأوقاف" بغزة تُغلق ثلاثة مساجد بمحافظتي رفح والشمال لمدة 48 ساعة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إغلاق ثلاثة مساجد في محافظتي رفح والشمال مدة 48 ساعة بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس (كورونا) لدى بعض روادها، وذلك اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الأحد.



وأوضحت خلال الإيجاز اليومي لفتح وإغلاق لمساجد، أنه تقرر إغلاق مسجد عمار بن ياسر الكائن في حي الزهور بمحافظة رفح، ومسجدي الصالحين بمنطقة بئر النعجة، ومصعب بن عُمير في بيت لاهيا بمحافظة الشمال.