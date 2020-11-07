إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر محلية مساء اليوم السبت، إن الصياد محمد زايد السلطان (26 عاماً)، أصيب برصاص مطاطي أطلقته بوارج الاحتلال صوبه وصوب شقيقه (12 عاماً)، أثناء تواجدهما في بحر بيت لاهيا، شمال القطاع.



وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، عن إصابة صيادين فلسطينييين بإطلاق نار من قبل بحرية الاحتلال شمال قطاع غزة.



وقال موقع (مفزاك درومي): إن البحرية الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي على صيادين من غزة اقتربوا من الحدود البحرية شمال القطاع.



وأضاف: "على ما يبدو أن هناك جرحى".