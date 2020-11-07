السيسي لـ "بايدن": نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية

عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

هنا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية.



وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية: "نتطلع للتعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.



يأتي ذلك بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.



كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.