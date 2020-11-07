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مباشر | تداعيات انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية خلفاً لترامب

دولي

نانسي بيلوسي: انتخاب جو بايدن يمثل فجر يوم جديد من الأمل للولايات المتحدة

نانسي بيلوسي: انتخاب جو بايدن يمثل فجر يوم جديد من الأمل للولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيس مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي إن انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن، يمثل فجر يوم جديدا من الأمل لأميركا.

كما قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن بايدن سيكون رئيسا عظيما لكل الأميركيين، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).

وتمكن بايدن من تحقيق الفوز في ولاية بنسلفانيا ليضم 20 صوتًا انتخابيًا إضافيًا له، ويصبح إجمالي ما يملك هو 270 صوتًا في المجمع الانتخابي.

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