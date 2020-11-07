قيادي فلسطيني: الطريق لن تكون مفروشة بالورود أمام قضيتنا بعد فوز بايدن

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض اليوم السبت: إن أربع سنوات عجاف عاشها شعبنا خلال مرحلة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سعى بكل قوة لتصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك):: "لكن صمود شعبنا بكافة مستوياته أفشل مخططاته".



وتابع: أن اليوم ومع الاعلان عن نجاح بايدن الطريق أيضاً لن تكون مفروشة بالورود أمام قضيتنا، والرهان سيكون دوماً على وحدة شعبنا وتعزيز صموده.