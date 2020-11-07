قيادي فلسطيني: الطريق لن تكون مفروشة بالورود أمام قضيتنا بعد فوز بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض اليوم السبت: إن أربع سنوات عجاف عاشها شعبنا خلال مرحلة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سعى بكل قوة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك):: "لكن صمود شعبنا بكافة مستوياته أفشل مخططاته".
وتابع: أن اليوم ومع الاعلان عن نجاح بايدن الطريق أيضاً لن تكون مفروشة بالورود أمام قضيتنا، والرهان سيكون دوماً على وحدة شعبنا وتعزيز صموده.
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض اليوم السبت: إن أربع سنوات عجاف عاشها شعبنا خلال مرحلة رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سعى بكل قوة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف في منشور عبر صفحته على (فيسبوك):: "لكن صمود شعبنا بكافة مستوياته أفشل مخططاته".
وتابع: أن اليوم ومع الاعلان عن نجاح بايدن الطريق أيضاً لن تكون مفروشة بالورود أمام قضيتنا، والرهان سيكون دوماً على وحدة شعبنا وتعزيز صموده.
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