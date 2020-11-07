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شؤون فلسطينية

دحلان: زوال خطر ترامب وحده لا يكفي وعلينا أولاً معالجة الاختلالات الداخلية بإنهاء الانقسام

دحلان: زوال خطر ترامب وحده لا يكفي وعلينا أولاً معالجة الاختلالات الداخلية بإنهاء الانقسام
محمد دحلان
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي السابق في حركة فتح، زعيم التيار الإصلاحي الديمقراطي، محمد دحلان، إن فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، تطور إيجابي يحد من مخاطر تحالف ترامب/نتنياهو البالغة على القضية الفلسطينية.

وأضاف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن فوز بايدن يفتح أفقاً لمسار سلام جديد يعتمد حل الدولتين كما وعد بايدن شخصياً خلال حملته الانتخابية.

وقال دحلان: إن هذا التطور النوعي يضع على العاتق الفلسطيني واجبات حيوية للارتقاء لمستوى ما هو قادم من تحديات، مشيراً إلى أن "زوال خطر ترامب وحده لا يكفي، وعلينا أولاً معالجة الاختلالات الداخلية بإنهاء الانقسام وانتخاب أطر وقيادات شرعية قادرة على مواجهة المستجدات، والتأكيد على خطوطنا الوطنية الحمراء في ملفات القدس والضم والاستيطان، والعمل الحثيث لإيجاد صيغ ورؤى خلاقة حافظة لحقوقنا الثابتة، ومستندة لقرارات الشرعية العربية والدولية.

وشدد على  أن كل تلك العناصر موجودة في مبادرة السلام العربية ومحددات الرئيس الأسبق بيل كلنتون، لافتا: إلى أننا "ندخل مرحلة جديدة، وعلينا التسلح بالحكمة والبصيرة والمرونة دون التفريط بثوابتنا الوطنية العادلة".

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