الشرطة تفض ثلاثة تجمعات لحفل زفاف وبيت عزاء في قلقيلية





وأضافت: بعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة ثلاثة حفلات زفاف وفتح بيت عزاء واحد، وتم خلالها تجمهر لعدد من المواطنين على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة الحفلات والتجمعات وعملت على فضها وإنهائها وتفريق جميع المواطنين القادمين.



وأضافت: أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أصولاً بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات وعدم التزامهم بها.



رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة والأجهزة الأمنيّة اليوم ثلاثة تجمعات لحفل زفاف وبيت عزاء واحد، وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس وفتح بيوت العزاء للحد من فيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وتنفيذاً لقانون الطوارئ الذي أقرته الحكومة الفلسطينية والقاضي بمنع التجمعات والتجمهر وإقامة الأفراح والأعراس وفتح بيوت العزاء للحد من فيروس (كورونا).