جنين: القبض على 17 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية





كما وقبضت على 17 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية في مدينة ومحافظة جنين.



وأضافت: أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدا لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



هذا وتدعو الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية لما فيها مخاطر جسيمة على كافة المستويات.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على 17 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة من قبل الشرطة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين فقد قامت الشرطة بضبط ست مركبات وثلاث دراجات غير قانونية.