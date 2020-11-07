الشرطة تكشف حقيقة وجود أطفال يستدرجون المواطنين بهدف السرقة والقتل بالضفة الغربية





وناشدت الشرطة على لسان المتحدث باسمها، العقيد لؤي ارزيقات، كافة رواد مواقع التواصل ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار.



وحذرت أصحاب الصفحات ومن يقوم بنشر أخبار كاذبة، بأن الشرطة وخاصة إدارة مكافحة الجريمة الالكترونية ستقوم بملاحقة من يقوم بنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات وأصحاب هذه الصفحات. .





رام الله - دنيا الوطننفت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أطفال يدعون أنهم ضائعون ومعهم ورقة تحمل عنوان بيتهم بهدف استدراج المواطنين لأحد المنازل وسرقتهم وقتلهم .