الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إصابة صيادين بإطلاق نار من قبل بحرية الاحتلال شمال القطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، عن إصابة صيادين فلسطينييين بإطلاق نار من قبل بحرية الاحتلال شمال قطاع غزة.



وقال موقع (مفزاك درومي): إن البحرية الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي على صيادين من غزة اقتربوا من الحدود البحرية شمال القطاع.



وأضاف: "على ما يبدو أن هناك جرحى".



يتبع..