الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إصابة صيادين بإطلاق نار من قبل بحرية الاحتلال شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، عن إصابة صيادين فلسطينييين بإطلاق نار من قبل بحرية الاحتلال شمال قطاع غزة.
وقال موقع (مفزاك درومي): إن البحرية الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي على صيادين من غزة اقتربوا من الحدود البحرية شمال القطاع.
وأضاف: "على ما يبدو أن هناك جرحى".
يتبع..
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، عن إصابة صيادين فلسطينييين بإطلاق نار من قبل بحرية الاحتلال شمال قطاع غزة.
وقال موقع (مفزاك درومي): إن البحرية الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي على صيادين من غزة اقتربوا من الحدود البحرية شمال القطاع.
وأضاف: "على ما يبدو أن هناك جرحى".
يتبع..
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