بايدن: ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيساً لكل الأميركيين

وفي أول تعليق من منافسه الجمهوري الرئيس الحالي، دونالد ترمب، قال عبر (تويتر): إن بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا"، وإن الانتخابات لم تحسم بعد.

وأضاف ترمب: سنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين.

رام الله - دنيا الوطنقال الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، مساء اليوم السبت: إنه "فخور باختياره لقيادة الولايات المتحدة.وأوضح عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أنا فخور بأنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم"، مشيراً إلى أن "ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيسا لكل الأميركيين".وأضاف: "سنضع الكراهية خلفنا ونعمل معا للأمة، نستطيع تحقيق أي شيء بالعمل معا".وكانت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.يأتي ذلك بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن حصل على أصوات 270 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.