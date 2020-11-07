أول تعليق من ترامب على إعلان الإعلام الأمريكي فوز بايدن بانتخابات الرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
علق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي، دونالد ترامب على إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جون بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
علق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي، دونالد ترامب على إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جون بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال ترامب عبر (تويتر): إن بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا"، وإن الانتخابات لم تحسم بعد.
وأضاف ترمب: سنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين.
وأضاف ترمب: سنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
يأتي ذلك بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.
كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن حصل على أصوات 270 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال بايدن عبر (تويتر): أيها الأميركيون لقد شرفتموني باختياري رئيسا لهذا البلد العظيم.
وأضاف المرشح الديقراطي: "ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيسا لكل الأميركيين".
يأتي ذلك بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.
كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن حصل على أصوات 270 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال بايدن عبر (تويتر): أيها الأميركيون لقد شرفتموني باختياري رئيسا لهذا البلد العظيم.
وأضاف المرشح الديقراطي: "ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيسا لكل الأميركيين".
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