عاجل

  • بيرني ساندرز: دعونا نشكل حكومة تعمل لصالح الجميع

  • وزير الخارجية الألماني يهنئ بايدن بالفوز بالرئاسة ويعلن تطلعه للاستثمار في بداية جديدة للعلاقات

  • احتفالات شعبية في ولايات أميركية عدة بفوز بايدن

  • رئيس الوزراء اليوناني كيريكوس ميتسوتاكيس يهنئ جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

  • كامالا هاريس: لقد أصبحت النائبة المقبلة للرئيس الأميركي

  • بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في موقع (تويتر) إلى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين

  • جو بايدن سيلقي خطابا إلى الشعب الأمريكي الليلة في ديلاوير الساعة الثالثة فجراً بتوقيت فلسطين

  • نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس: هذه الانتخابات لا تتعلق ببايدن أو بي بل تتعلق بروح أميركا

مباشر | جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية

دولي

أول تعليق من ترامب على إعلان الإعلام الأمريكي فوز بايدن بانتخابات الرئاسة

أول تعليق من ترامب على إعلان الإعلام الأمريكي فوز بايدن بانتخابات الرئاسة
بايدن وترامب
رام الله - دنيا الوطن
علق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي، دونالد ترامب على إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوز المرشح الديمقراطي، جون بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب عبر (تويتر): إن بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا"، وإن الانتخابات لم تحسم بعد.

وأضاف ترمب: سنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

يأتي ذلك بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.

كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن حصل على أصوات 270 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن عبر (تويتر): أيها الأميركيون لقد شرفتموني باختياري رئيسا لهذا البلد العظيم.

وأضاف المرشح الديقراطي: "ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيسا لكل الأميركيين".

أخبار ذات صلة

بايدن: ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيساً لكل الأميركيين

بايدن: ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيساً لكل الأميركيين

جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة

جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة

بريطانيا: ارتفاع بأعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

بريطانيا: ارتفاع بأعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

ترامب: نتائج التصويت الرئاسي في بنسلفانيا تغيرت بشكل غير قانوني

ترامب: نتائج التصويت الرئاسي في بنسلفانيا تغيرت بشكل غير قانوني

وكالات الاستخبارات والأمن تستعد لعرض ملفات على بايدن

وكالات الاستخبارات والأمن تستعد لعرض ملفات على بايدن

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. تعرف على آخر النتائج

الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. تعرف على آخر النتائج

الصحة الإيرانية تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات (كورونا)

الصحة الإيرانية تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات (كورونا)

حريق بخط أنبوب للنفط شمال روسيا

حريق بخط أنبوب للنفط شمال روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: القبض على 17 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية

جنين: القبض على 17 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 61 مذكرة قضائية

مصر تدين هدم الاحتلال قرية &#34;حمصة&#34;: انتهاك واضح للشرعية والقانون الدوليين

مصر تدين هدم الاحتلال قرية "حمصة": انتهاك واضح للشرعية والقانون الدوليين

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً حول سفر الدفعة الأخيرة من الطلبة إلى الأردن

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً حول سفر الدفعة الأخيرة من الطلبة إلى الأردن

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

الديمقراطية: تصاعد المواجهة اليومية تستدعي إزالة كل العراقيل لقيام القيادة الوطنية الموحدة

الديمقراطية: تصاعد المواجهة اليومية تستدعي إزالة كل العراقيل لقيام القيادة الوطنية الموحدة

إلهان عمر: إسرائيل ترتكب جريمة التطهير العرقي بقرية فلسطينية

إلهان عمر: إسرائيل ترتكب جريمة التطهير العرقي بقرية فلسطينية

بلجيكا تُطالب إسرائيل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينية

بلجيكا تُطالب إسرائيل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينية

شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

منوعات

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

شاهد: طليق بوسي يستغيث بالرئيس السيسي ويشكي الويلات منها

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

شاهد: حنان سليمان &#34;ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير&#34;

شاهد: حنان سليمان "ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير"

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

عربي

أول رحلة تجارية للاحتلال تمر الأحد فوق السودان

أول رحلة تجارية للاحتلال تمر الأحد فوق السودان

الرئيس اللبناني: سنطلب مستندات من واشنطن حول العقوبات المفروضة على باسيل

الرئيس اللبناني: سنطلب مستندات من واشنطن حول العقوبات المفروضة على باسيل

وفاة شخصين وإجلاء العشرات في حرائق ضخمة بغابات تيبازة في الجزائر

وفاة شخصين وإجلاء العشرات في حرائق ضخمة بغابات تيبازة في الجزائر

(CNN): إدارة ترامب تمضي قدمًا ببيع طائرات مُسيرة للإمارات بـ 2.9 مليار دولار

(CNN): إدارة ترامب تمضي قدمًا ببيع طائرات مُسيرة للإمارات بـ 2.9 مليار دولار