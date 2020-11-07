جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة





وأضاف المرشح الديقراطي: "ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيسا لكل الأميركيين".



وفي أول تعليق من منافسه الجمهوري الرئيس الحالي، دونالد ترمب، قال عبر (تويتر): إن بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا"، وإن الانتخابات لم تحسم بعد.

وأضاف ترمب: سنرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين.



يتبع..



وفي أول تعليق من منافسه الجمهوري الرئيس الحالي، دونالد ترمب، قال عبر (تويتر): إن بايدن يتعجل إعلان فوزه "زيفا"، وإن الانتخابات لم تحسم بعد.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم السبت، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.يأتي ذلك بعد فوزه وفق شبكة (إن بي سي) الأمريكية، بولاية بنسلفانيا التي تملك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي.كما قالت قناة (فوكس نيوز): إن بايدن فاز بأصوات ولايتي نيفادا وبنسيلفانيا، وبرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.وأفادت وكالة (أسوشييتيد برس)، أن جو بايدن حصل على أصوات 270 من كبار الناخبين، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال بايدن عبر (تويتر): أيها الأميركيون لقد شرفتموني باختياري رئيسا لهذا البلد العظيم.