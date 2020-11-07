بريطانيا: ارتفاع بأعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)





كما سجلت 24975 إصابة بالفيروس المستج، فيما أشارت البيانات الحكومية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لتبلغ أكثر من مليون و170 ألف حالة.





وارتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، لتبلغ حوالي 49 ألف حالة.









رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم السبت، ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 413 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.