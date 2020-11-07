الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

واصل الأردن اليوم السبت، أرقامه المرتفعة بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجیل 45 حالة وفاة، و3554 إصابة جدیدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت أن حصیلة الوفيات ارتفعت منذ بدء الجائحة إلى 1181 وفاة، والاصابات إلى 104802، مبينة أن المملكة سجلت أیضا الیوم 196 حالة دخول للعلاج من الفیروس بالمستشفیات.





وأجرت السلطات الصحیة حوالي 14 ألف فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفیروس، لیرتفع العدد الاجمالي للفحوص منذ بدء انتشار الجائحة الى نحو مليوني عينة.

رام الله - دنيا الوطن