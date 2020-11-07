شاهد: اشتية يقلد السفير المصري لدى فلسطين وسام نجمة القدس

رام الله - دنيا الوطننيابة عن الرئيس محمود عباس، قلّد رئيس الوزراء محمد اشتية، السفير المصري لدى دولة فلسطين عصام عاشور، "نجمة القدس" من وسام القدس.جاء ذلك خلال استقبال اشتية، السفير عاشور اليوم السبت في رام الله، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين، وتقديرا لجهده المتميز في تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين مصر وفلسطين، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.وتمنى رئيس الوزراء، للسفير المصري، التوفيق في حياته الشخصية والمهنية، والاستقرار والازدهار لجمهورية مصر الشقيقة.