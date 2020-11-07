صحيفة إسرائيلية تكشف عن العوامل المؤدية لاندلاع جولة تصعيد مع قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد يوآف ليمور، مراسل صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن الجيش الاسرائيلي يستعد لحقيقة أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، سينفذون نشاطات عسكرية انتقامية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.



وقال ليمور: "تمر الأسبوع المقبل الذكرى الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في الجهاد الإسلامي في قطاع غز، حيث أن الجهاد نوهت أنها لم تنتقم لاغتياله حتى اليوم، بالاضافة الى موجة (كورونا) والوضع الاقتصادي الصعب، كذلك أصداء الكشف عن النفق مؤخرا، فكل هذا يوفر مساحة خصبة لاندلاع تدهور أمني مع قطاع غزة قريبا".



وأضاف: "في إسرائيل هناك قلق كبير بشأن هذا الوضع وتخوفات من أن حالة اليأس لدى قيادة حماس سيجعلها تتحرر من الهدوء وتعود إلى طريق التصعيد".



وأشار مراسل صحيفة (يسرائيل هيوم) إلى أن غزة في أسوأ وضع في تاريخها، خاصة مع الموجة الحالية من (كورونا) التي تضربها بشدة، لافتا إلى أن قادة الجهاد الاسلامي في دمشق يحثون عناصرهم في قطاع غزة، إلى إعطاء الأولوية للهدوء على التصعيد، لكن هذا الخط المعتدل غير مقبول لدى جميع قادة التنظيم وخاصة الموالين لبهاء، على حد زعمه