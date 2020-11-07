شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً حول سفر الدفعة الأخيرة من الطلبة إلى الأردن

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً حول سفر الدفعة الأخيرة من الطلبة إلى الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، حصولها على الموافقات اللازمة للطلبة الذين سجلوا لديها للالتحاق بدراستهم في المملكة الأردنية الهاشمية على المنصة الأخيرة، بمن فيهم الطلبة الجدد.

ودعت الخارجية الطلبة الواردة اسماؤهم في القائمة أدناه ممن يرغبون في السفر الى الأردن للالتحاق بدراستهم، إلى اجراء فحص PCR (كورونا)، على أن يتوافر لديهم التقرير الرسمي من احد مراكز وزارة الصحة المعتمدة قبل مغادرتهم الأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأكدت ضرورة تواجد الطلبة في استراحة صالة المغادرين في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 تمهيدا لدخولهم الى الأردن.

أخبار ذات صلة

مصر تدين هدم الاحتلال قرية &#34;حمصة&#34;: انتهاك واضح للشرعية والقانون الدوليين

مصر تدين هدم الاحتلال قرية "حمصة": انتهاك واضح للشرعية والقانون الدوليين

تعرف على أخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

تعرف على أخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

هنية: حماس مصرة على تحقيق المصالحة وندعو إخواننا بالساحة الفلسطينية ألا يعودوا لفخ المفاوضات

هنية: حماس مصرة على تحقيق المصالحة وندعو إخواننا بالساحة الفلسطينية ألا يعودوا لفخ المفاوضات

الديمقراطية: تصاعد المواجهة اليومية تستدعي إزالة كل العراقيل لقيام القيادة الوطنية الموحدة

الديمقراطية: تصاعد المواجهة اليومية تستدعي إزالة كل العراقيل لقيام القيادة الوطنية الموحدة

إلهان عمر: إسرائيل ترتكب جريمة التطهير العرقي بقرية فلسطينية

إلهان عمر: إسرائيل ترتكب جريمة التطهير العرقي بقرية فلسطينية

بلجيكا تُطالب إسرائيل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينية

بلجيكا تُطالب إسرائيل بتعويضات عن عمليات هدم منازل فلسطينية

شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مصر تدين هدم الاحتلال قرية &#34;حمصة&#34;: انتهاك واضح للشرعية والقانون الدوليين

مصر تدين هدم الاحتلال قرية "حمصة": انتهاك واضح للشرعية والقانون الدوليين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية يسلفيت

الديمقراطية: تصاعد المواجهة اليومية تستدعي إزالة كل العراقيل لقيام القيادة الوطنية الموحدة

الديمقراطية: تصاعد المواجهة اليومية تستدعي إزالة كل العراقيل لقيام القيادة الوطنية الموحدة

شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

شهيد وإصابات في 36 مواجهة بالضفة والقدس خلال شهر أكتوبر

محافظة قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة قلقيلية: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

مجلس العلاقات يُطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب عمليات الهدم المستمرة

مجلس العلاقات يُطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الاحتلال بسبب عمليات الهدم المستمرة

بعد إخطار 7 عائلات بإخلاء منازلها.. خطر الاستيطان يلاحق &#34;الشيخ جراح&#34; مجدداً

بعد إخطار 7 عائلات بإخلاء منازلها.. خطر الاستيطان يلاحق "الشيخ جراح" مجدداً

العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يحاكم بين 500 إلى 700 طفل سنوياً

العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال يحاكم بين 500 إلى 700 طفل سنوياً

منوعات

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجيء يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

&#34;يا بيروت&#34; سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

"يا بيروت" سُرقت.. وماجدة الرومي تلجأ للقضاء

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول &#34;إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل&#34;

منال سلامة تنتمي لعائلة مشاهير وتقول "إحنا عيلة لبش... ولم أعتزل التمثيل"

شاهد: حنان سليمان &#34;ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير&#34;

شاهد: حنان سليمان "ناس كتير استغلت طيبتي ومامتي كانت بتزعقلي كتير"

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد: نادين نجيم تحتضن طفلها .. وجروحها تتماثل للشفاء

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد أمال ماهر تستعرض رشاقتها.. ووجه جديد لها

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: أحمد زاهر بصحبة إبنته ليلى في (لؤلؤ)

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

شاهد: درس لطيف من سيرين عبد النور

عربي

الرئيس اللبناني: سنطلب مستندات من واشنطن حول العقوبات المفروضة على باسيل

الرئيس اللبناني: سنطلب مستندات من واشنطن حول العقوبات المفروضة على باسيل

وفاة شخصين وإجلاء العشرات في حرائق ضخمة بغابات تيبازة في الجزائر

وفاة شخصين وإجلاء العشرات في حرائق ضخمة بغابات تيبازة في الجزائر

(CNN): إدارة ترامب تمضي قدمًا ببيع طائرات مُسيرة للإمارات بـ 2.9 مليار دولار

(CNN): إدارة ترامب تمضي قدمًا ببيع طائرات مُسيرة للإمارات بـ 2.9 مليار دولار

الجامعة العربية: نُدين استمرار الاحتلال بسياسة هدم المنازل

الجامعة العربية: نُدين استمرار الاحتلال بسياسة هدم المنازل